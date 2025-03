Accise sui carburanti, come cambiano i prezzi: quanto costerà un pieno di diesel e di benzina

Come cambiano i prezzi di diesel e benzina con il nuovo decreto sulle accise: le novità per il costo dei carburanti nei prossimi 5 anni.

Aumentano le accise sul diesel e scendono quelle sulla benzina. E di conseguenza aumentano i prezzi del diesel e scendono quelli della benzina. La bozza del decreto atteso oggi in Consiglio dei ministri prevede che il governo possa aumentare le accise sul gasolio, riducendo allo stesso tempo quelle sulla benzina. Così facendo, nell’arco di cinque anni a partire dal 2025, si arriverà ad applicare la stessa aliquota ai due carburanti.

In ognuno degli anni di questo quinquennio, quindi, verrà applicata una riduzione dell’accisa sulla benzina e un aumento, in egual misura, di quelle per il diesel in un range “tra 1 e 1,5 centesimi di euro per litro”. L’aliquota delle accise verrà fissata da un decreto interministeriale di Ambiente, Economia, Trasporti e Agricoltura. E i maggiori incassi ottenuti grazie a queste misure saranno destinati al trasporto pubblico locale.

Come cambiano le accise sui carburanti

I ministeri dovranno adottare “con cadenza annuale” il decreto per fissare le nuove accise sui carburanti, tenendo conto anche dell’oscillazione dei prezzi al consumo dettata anche da fattori esterni, come la quotazione del petrolio. L’allineamento delle due accise avverrà aumentando quella del diesel e facendo scendere, della stessa cifra, quella della benzina, come si legge nel decreto legislativo. Per ogni anno di questi cinque previsti, i ministeri dovranno individuare “la misura della riduzione dell’accisa” sulla benzina e dell’aumento sul gasolio in un “intervallo compreso tra 1 e 1,5 centesimi di euro al litro”.

Quanto si pagherà in più di diesel e quanto si risparmierà sulla benzina

Quali saranno gli effetti sul rifornimento di carburante per gli automobilisti? A provare a fare qualche calcolo sono le associazioni a difesa dei consumatori. Secondo il Codacons un aumento di 1 centesimo per il diesel vuol dire una maggiore spesa di 0,61 euro su un pieno da 50 litri, considerando anche l’Iva applicata sulle accise. In un anno la maggiore spesa – con una media di due pieni al mese – sarà di 14,64 euro. Per un totale di 243 milioni di euro annui. In cinque anni si arriverebbe a circa 1,21 miliardi in più per il gasolio. Se l’aumento fosse di 1,5 centesimi, la maggiore spesa per un pieno sarebbe di 0,91 euro, pari a 21,95 euro l’anno, per una spesa totale di 364,5 milioni (1,82 miliardi in cinque anni).

Riducendo invece di 1 centesimo le accise sulla benzina, il risparmio sarebbe in totale di 249,7 milioni di euro annui, ovvero 1,25 miliardi in cinque anni. Riducendo le accise di 1,5 centesimi il risparmio sarebbe di 374,5 milioni annui per gli automobilisti e di 1,87 miliardi in cinque anni. I risparmi sul singolo pieno e sull’anno corrispondono invece alle stesse cifre degli aumenti del gasolio: 0,61 euro a pieno in caso di 1 centesimo di accise ridotto e 0,91 in caso di riduzione di 1,5 centesimi.