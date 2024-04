Accoltellamento in strada nel lecchese: ucciso un assessore comunale di Esino Lario

Accoltellamento a Esino Lario, in provincia di Lecco: la vittima è l'assessore comunale Pierluigi Beghetto, ucciso in strada.

Omicidio a Esino Lario, un piccolo paese sulle alture della sponda lecchese del lago. La vittima è Pierluigi Beghetto, assessore comunale in carica a Esino: è stato accoltellato in strada intorno alle 9.30, in via Giuseppe Verdi, una zona che si trova a pochi metri dal centro.

La vittima aveva 53 anni ed è stata accoltellata nel centro del paese montano in provincia di Lecco. Sul posto sono interventi i carabinieri della compagnia di Lecco e le indagini sono coordinate dalla procura dello stesso capoluogo. Da Sondrio è arrivato anche l’elisoccorso, inviato attraverso la centrale operativa del 118.

Al momento non sono ancora chiare le motivazioni che hanno portato all’aggressione con coltello e sono in corso i primi accertamenti per provare a ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Secondo quanto racconta il Giorno, il presunto aggressore sarebbe un uomo residente a Esino Lario con difficoltà economiche e con problemi psicologici: Beghetto l’avrebbe anche aiutato impiegandolo nella sua azienda di apicoltura.