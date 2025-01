Accordo tra IISG e Goethe-Institut: “Si rafforza il dialogo culturale italo-tedesco”

Un centro studi italo-tedesco per la realizzazione comune di programmi culturali, di formazione e di ricerca e dei corsi, di lingua tedesca, avviati dall’Istituto Italiano di Studi Germanici nella sede del Goethe-Institut di Napoli. È questo l’accordo siglato tra il prestigioso ente presieduto da Luca Crescenzi e il Goethe-Institut, l’Istituto di cultura ufficiale della Repubblica federale tedesca, presente a Napoli da oltre 60 anni.

L’accordo di collaborazione è stato siglato – oggi, 28 gennaio, presso la sede dell’IISG a Villa Sciarra, a Roma -, alla presenza dell’Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania, Hans-Dieter Lucas, il Presidente dell’Istituto di Studi Germanici, Crescenzi e la responsabile del Goethe-Institut in Italia Jessica Kraatz Magri. L’Ambasciatore Lucas si è detto “molto felice di questo accordo.

La collaborazione tra il Goethe-Institut e l’Istituto Italiano di Studi Germanici, culminata nella creazione del nuovo Centro di Studi Italo-Tedeschi, è un’ottima notizia per le relazioni tra la Germania e l’intera regione Campania. Una regione storicamente, culturalmente ed economicamente legata alla Repubblica Federale, le cui relazioni con la Germania saranno ulteriormente rafforzate grazie a questo importante centro a Napoli”.

“Siamo felici di questo accordo, che rappresenta un caso unico, ottenuto attraverso un grande sforzo comune, perché servirà non solo a offrire a Napoli la possibilità di usufruire nuovamente di corsi di lingua tedesca certificati – ha spiegato Luca Crescenzi -, ma porterà nel cuore della città un centro di ricerca dedicato allo sviluppo di strumenti digitali per l’insegnamento linguistico con cui ci proponiamo di offrire un contributo d’avanguardia all’innovazione in questo campo”.

“Il dialogo tra Napoli e la Germania è da sempre molto intenso. Nel 2024 le attività del Goethe-Institut a Napoli hanno dovuto subire un ridimensionamento e sono quindi felice che questo accordo con l’Istituto Italiano di Studi Germanici rinnovi e rafforzi il nostro impegno nel capoluogo campano”, ha concluso Jessica Kraatz Magr. La cerimonia della sigla dell’accordo è stata preceduta da una tavola rotonda sui rapporti italo-tedeschi tra politica, diplomazia e cultura. La tavola rotonda, moderata da Federico Niglia, Consigliere di Amministrazione IISG, ha visto la partecipazione del germanista Angelo Bolaffi, Componente del Comitato Scientifico IISG, di Stefania Craxi, Presidente della Commissione Affari Esteri, Senato della Repubblica e di Giovanni Orsina, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell’università Luiss Guido Carli e Virginia Kirst, Corrispondente tedesca a Roma.

Presenti alla cerimonia anche la direttrice del Goethe-Institut di Napoli, Maria Carmen Morese e il console onorario della Repubblica Federale Tedesca a Napoli, Stefano Ducceschi.