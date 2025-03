Si è spenta all’età di 71 anni Eleonora Giorgi, una delle attrici più amate del cinema italiano. La sua famiglia ha annunciato la notizia nella mattina di oggi, comunicando che l’attrice si è spenta serenamente nell’abbraccio dei suoi figli e dei suoi affetti. Giorgi lottava da tempo contro un tumore al pancreas e si trovava ricoverata presso la clinica Paideia di Roma.

Chi è Eleonora Giorgi: carriera e successi

Eleonora Giorgi è stata un’icona del cinema italiano, protagonista di numerosi film di successo tra gli anni ’70 e ’80. Sex-symbol del periodo della commedia all’italiana, nel 1982 ha vinto il prestigioso David di Donatello come miglior attrice protagonista per il film Borotalco di Carlo Verdone. Attrice e regista, ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema con la sua eleganza e versatilità.

Oltre al suo talento artistico, la vita di Eleonora Giorgi è stata segnata da momenti difficili. Nel 1974 il suo fidanzato Alessandro Momo, all’epoca appena 17enne, morì in un tragico incidente in moto, evento che la gettò in una profonda crisi. Negli anni successivi ha dovuto combattere anche contro la dipendenza dall’eroina, dalla quale riuscì a uscire grazie al matrimonio con l’editore Angelo Rizzoli, dal quale ha avuto il suo primo figlio, Andrea.

Dopo il divorzio nel 1984, Giorgi ha continuato la sua carriera nel cinema, lavorando in film di successo. Sul set di Sapore di Mare 2 incontrò l’attore Massimo Ciavarro, con il quale si sposò nel 1993 e da cui ebbe il figlio Paolo. Il loro matrimonio finì nel 1996, ma nel tempo il rapporto tra i due è rimasto solido, come dimostrato dalla recente partecipazione dell’attrice al matrimonio del figlio Paolo con Clizia Incorvaia.

La malattia e l’ultimo messaggio al pubblico

Un anno fa, Eleonora Giorgi aveva rivelato pubblicamente la sua malattia durante un’intervista a Pomeriggio 5, annunciando la diagnosi di tumore al pancreas. Dopo un primo ciclo di chemioterapia e un intervento chirurgico, l’attrice ha continuato le cure con forza e determinazione.

Nonostante la gravità della sua condizione, Eleonora Giorgi ha mantenuto sempre un atteggiamento positivo, lanciando un messaggio di speranza a chi combatte contro la malattia. In una delle sue ultime apparizioni televisive, a Verissimo, si era mostrata per la prima volta senza parrucca, affermando con orgoglio: “Dobbiamo trovare il coraggio di essere sempre noi stesse, senza vergognarci. Siamo fighe lo stesso”.