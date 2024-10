Adesso anche il Codacons mette Report nel mirino

Non c’è solo la maggioranza di governo a prendersela con la trasmissione Report, condotta da Sigfrido Ranucci, colpevole di macinare record di ascolti e di fare vero giornalismo d’inchiesta.

Ora si ci mette anche il Codacons. Sul caso di Report e del servizio sulla Liguria trasmesso “a urne aperte” l’associazione dei consumatori annuncia un esposto all’Agcom e alla Commissione di Vigilanza Rai, chiedendo di intervenire sull’accaduto e “valutando sanzioni” nei confronti dei responsabili.

L’esposto del Codacons su Report

“Siamo da sempre favorevoli alle trasmissioni di inchiesta come Report che svolgono un servizio importantissimo di informazione in favore dei cittadini, e non entriamo nel merito del contenuto del servizio realizzato dal programma – spiega il Codacons – Tuttavia è evidente che mandare in onda inchieste sulla mala-politica di una Regione, indipendentemente se guidata dal centrosinistra o dal centrodestra, proprio mentre sono in corso le elezioni regionali di quel territorio, è non solo inopportuno, ma rischia di condizionare gli elettori, influendo sui risultati del voto”.

FdI sosterrà il Codacons contro Report

Il partito della premier coglie la palla al balzo. “FdI sosterrà l’iniziativa del Codacons, che ha annunciato un esposto all’Agcom ed alla Commissione di Vigilanza sulla Rai riguardo il servizio sulla Liguria della trasmissione Report, andato in onda domenica scorsa. Riteniamo che l’Agcom debba esprimersi in merito a possibili violazioni della par condicio, valutando provvedimenti laddove queste fossero accertate”, dichiarano i deputati di FdI, Augusta Montaruli, vicepresidente della Commissione Vigilanza Rai e Francesco Filini.