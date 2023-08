“Adriano Zuccalà è il nuovo capogruppo M5S alla Regione Lazio. Iniziamo oggi un nuovo percorso che ci rende più forti e coesi per affrontare una vera, dura e costruttiva opposizione nei confronti di un centrodestra che sta portando la nostra regione verso pericolose derive culturali e verso un ritorno al passato in termini di welfare, economia, innovazione, ambiente e attenzione verso chi non ha voce”. Ad annunciarlo è una nota del Gruppo M5S alla Regione Lazio.

Il M5S alla Regione Lazio ha un nuovo capogruppo, è Adriano Zuccalà. “Le sfide che ci attendono sono numerose ma non ci tireremo indietro”

“Le sfide che ci attendono – prosegue la nota – sono numerose ma noi non ci tireremo indietro per portare avanti i valori e gli ideali del Movimento 5 Stelle che rimangono un caposaldo imprescindibile della nostra attività politica. Il Movimento 5 Stelle Lazio c’è, e sarà sempre al fianco dei cittadini, dei territori e di tutti coloro che credono in una politica sana, trasparente, proiettata al bene comune e non all’interesse personale, incentrata sul fare e lanciata verso il futuro”.

“Siamo e saremo sempre al fianco degli attivisti e dei nuovi Gruppi Territoriali – concludono dal gruppo M5S alla Regione Lazio – che si stanno costituendo per completare la struttura organizzativa che darà nuovo impulso e linfa alle nostre azioni con la serenità di una coscienza pulita e l’orgoglio di poter stare a testa alta davanti ai nostri elettori”.