Aggressione al giornalista Andrea Joly, ai domiciliari 4 di Casapound

Quattro attivisti di Casapound sono agli arresti domiciliari nell’ambito dell’indagine sul caso dell’aggressione ad Andrea Joly. Lo scorso 20 luglio il giornalista del quotidiano La Stampa è stato aggredito a Torino, davanti al circolo Asso di Bastoni, un ritrovo abituale degli attivisti di Casapound. Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia di Stato. Sul caso è aperto un fascicolo per violenza privata aggravata e lesioni.

I quattro si trovano ai domiciliari per l’aggressione del 20 luglio. Quella sera il giornalista della Stampa ha subito un pestaggio in via Cellini, a Torino. Joly stava documentando una festa organizzata dal circolo Asso di Bastoni, luogo conosciuto nella città per essere frequentato da attivisti di estrema destra. Due militanti si sono avvicinati al giornalista mentre effettuava le riprese con uno smartphone e gli hanno intimato di consegnare il telefono.

Joly ha cercato di allontanarsi e a quel punto è stato aggredito da un gruppo di militanti, venendo buttato a terra e venendo colpito con calci e pugni. Vedendo la scena, i residenti hanno iniziato a urlare dai balconi, minacciando di chiamare la polizia e riuscendo così a interrompere l’aggressione. Joly è così riuscito ad andare via per poi farsi medicare in ospedale.