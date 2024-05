Al via la precompilata, da oggi è possibile inviare la dichiarazione dei redditi

Da oggi, lunedì 20 maggio, parte ufficialmente la stagione della dichiarazione dei redditi. Nel pomeriggio, infatti, si apre il canale con l’Agenzia delle Entrate per inviare la dichiarazione precompilata 2024, quindi relativa al periodo d’imposta 2023.

I contribuenti potevano controllare la precompilata a partire dal 30 aprile: dal 20 maggio possono accettarla, modificarla o integrarla e poi inviarla. Sarà possibile inviare la dichiarazione precompilata del 730 dal 20 maggio fino al 30 settembre, mentre per il modello Redditi l’ultima scadenza è fissata al 15 ottobre.

Precompilata, le modifiche alla dichiarazione

Il contribuente potrebbe trovarsi a dover correggere o integrare qualcosa della precompilata disponibile sul proprio profilo. Quindi si può decidere se confermare o modificare la dichiarazione. Questa operazione può essere effettuata dallo stesso contribuente o da un intermediario fiscale. Prima viene inviata la dichiarazione e prima si ricevono gli eventuali rimborsi.

Le novità del 730 del 2024

La prima novità di quest’anno è che la precompiliata diventa semplificata, ovvero senza quadri, codici e righe. Viene invece divisa in sezioni come “casa” e “famiglia”. L’altra novità del 2024 è che anche chi ha un sostituto d’imposta (come un datore di lavoro o chi eroga la pensione) può decidere di ricevere i rimborsi direttamente dall’Agenzia delle Entrate, selezionando la voce “nessun sostituto”.

Con il sostituto d’imposta, invece, riceverà l’eventuale rimborso (o l’addebito) con il primo stipendio utile, a partire da luglio. La voce “nessun sostituto” è valida anche in caso di debito: il pagamento avviene poi tramite applicazione online addebitando l’F24 sull’Iban o stampandolo e pagando attraverso le modalità ordinarie.