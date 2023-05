Commissione Antimafia, Chiara Colosimo di FdI è stata eletta presidente

La deputata di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo, è stata eletta presidente della Commissione parlamentare Antimafia.

L’opposizione, come è avvenuto, aveva minacciato di abbandonare i lavori se il centrodestra avesse insistito sul nome della Colosimo. A presiedere era il parlamentare più anziano, Francesco Castiello di FI. Fratelli d’Italia, questa mattina, aveva confermato il nome della Colosimo come presidente dell’organismo parlamentare.

FdI tira dritto sul nome di Chiara Colosimo per la presidenza della Commissione antimafia. Pd, M5S e Avs abbandonano i lavori

“Se la maggioranza dovesse insistere sul nome che è circolato in questi giorni, il Movimento 5 Stelle non parteciperà al voto in segno di totale contrarietà alla scelta che si vuole portare avanti” hanno annunciato i membri M5s della Commissione Antimafia.

M5S: “Totale contrarietà alla scelta che si vuole portare avanti”

“Le polemiche di questi giorni sulla presidenza della commissione Antimafia – affermano ancora i componenti pentastellati della Commissione – rischiano di compromettere la credibilità e l’autorevolezza di un’istituzione delicata e importante per la nostra democrazia. Riteniamo che vadano ascoltate le preoccupazioni delle associazioni delle vittime della mafia e del terrorismo e di Salvatore Borsellino: sono loro che interpretano al meglio i valori della Giustizia presenti nella nostra società. La commissione Antimafia è un pilastro dell’impegno istituzionale per la legalità, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione. Gli atti della commissione sono nella storia del lavoro investigativo contro le mafie. Per il M5s è dunque irrinunciabile che per la presidenza venga indicata una figura che interpreti lo spirito della legge con cui abbiamo istituito la nuova Commissione”.

Avs: “La maggioranza avrebbe dovuto farsi carico delle preoccupazioni dei familiari delle vittime delle stragi su Chiara Colosimo”

“La maggioranza avrebbe dovuto farsi carico delle preoccupazioni dei familiari delle vittime delle stragi su Chiara Colosimo alla presidenza della commissione parlamentare Antimafia e avanzare una proposta diversa” affermano fonti di Avs alla vigilia della prima riunione della commissione Antimafia. “In queste condizioni è importante che le opposizioni chiedano unitariamente maggiore rispetto istituzionale e per questo anche noi non parteciperemo al voto per eleggere il o la presidente”, aggiungono da Avs.

“Se il nostro appello non sarà accolto, se il nome proposto resta Colosimo, noi non parteciperemo al voto. Far partire così la commissione antimafia, tra l’altro in questo giorno è veramente un modo per non capire cosa significa questo organismo se fatto davvero funzionare” detto il senatore del Pd, Walter Verini, arrivando alla riunione della commissione, sempre in merito alla proposta di eleggere la deputata di FdI Colosimo alla presidenza. “È un organismo che in passato ha svolto un ruolo importante – ha aggiunto – anche di supporto a chi sul campo lotta contro le mafie che sono agguerrite più che mai, non sparano ma penetrano nella società e sono un pericolo molto forte”.

Leggi anche: Oggi parte la Commissione Antimafia. La peggiore mai vista in Parlamento. Meloni blinda la fedelissima Colosimo alla presidenza. Voci e smentite di trattative con i 5S per la vice presidenza