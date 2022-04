Alberto Genovese, news del processo: quali sono le accuse? Chi è l’imprenditore e qual è il suo patrimonio

Alberto Genovese, news: è entrato nel vivo il processo all’imprenditore napoletano accusato di violenze principalmente. Nel mentre si trova presso una clinica per disintossicarsi.

Alberto Genovese, news del processo: quali sono le accuse?

L’imprenditore Alberto Genovese è accusato di aver violentato, dopo averle rese incoscienti con un mix di droghe, due giovanissime donne.

Le ultime notizie del processo vedono le due ragazze rifiutare le proposte, confermando la volontà di rimanere parte civili per ricevere possibili risarcimenti danni. Dall’altra parte Genovese attraverso i suoi legali ha richiesto come condizioni dell’abbreviato il suo interrogatorio, l’audizione di due consulenti medico legali sul suo stato di salute. Le trattative di accordi non sono andate a buon fine. Intanto, Genovese si trova nel regime di arresti domiciliari con un percorso di intossicazione presso una struttura clinica.

Chi è l’imprenditore e qual è il suo patrimonio

Alberto Genovese è nato a Napoli nel 1977. All’età di vent’anni si trasferisce a Milano laureandosi in Economia e commercio presso l’Università meneghina Bocconi. Subito dopo la laurea si inserisce per 5 anni nel settore della consulenza, dapprima nella società McKinsey, per poi passare a Bain e nel 2015 in eBay, dove resterà per 3 anni.

In seguito, si getta in un progetto tutto suo di comparatore di assicurazioni on line, così fonda nel 2010 Facile.it. Dopo solo 4 anni, dopo un grande successo, vende la società per 100 milioni di euro al fondo di investimento EQT e al fondo Oakley Capital. In seguito, fonda Prima Assicurazioni, agenzia digitale specializzata per polizze Rc auto, moto e furgoni con un suo socio, George Ottathycal. Anche questa start up ha notevole successo. Nel 2019 arriva a raccogliere 130 milioni di premi, riceve un investimento di 100 milioni da parte di Goldman Sachs e Blackstone. Nel 2020 registra quasi un milione di clienti.

Nel 2015 fonda anche Brumbrum.it per la compravendita di auto finanziata dal fondo Accel. L’uomo è socio anche di un’agenzia di modelle, Hostess.it, con una quota dell’11,56%. Dunque, il suo patrimonio nel giro di pochi anni è cresciuto vertiginosamente. In un’intervista, ha dichiarato quali sono stati i suoi profitti in totale: “Ho attirato capitali per 160 milioni di euro e creato valore per oltre 1 miliardo”.

Poi ecco che nel Novembre del 2020 finisce in un vortice di denunce in un mix di violenze, uso di droghe e festini non proprio legali. Oltre all’attenzione giudiziaria, arriva quella mediatica che lo porta ancora di più sotto pressione.

