Alessandro Baricco, chi è: vita privata, malattia ed opere più importanti dello scrittore

Alessandro Baricco è uno scrittore italiano che sta affrontando una terribile malattia. Sulla sua vita privata c’è molto riserbo e le notizie si hanno grazie ai suoi annunci sui social. Gli ultimi aggiornamenti riguardano un intervento al midollo.

Alessandro Baricco, chi è: vita privata

Alessandro Baricco è uno scrittore ed è nato a Torino il 25 gennaio del 1958. Si è laureato in Filosofia con una tesi di Estetica ma ha anche studiato conservatorio dove si diploma in pianoforte. La sua compagna di vita è Gloria Campaner e insieme hanno due figli. Nel 1994 ha ideato e fondato la Scuola Holden a Torino, di cui è preside, e dal 2005 è socio di Fandango Libri.

Nella sua vita non solo la scrittura ma anche la televisione: ha presto parte alle trasmissioni culturali L’amore è un dardo, sull’opera lirica, e Pickwick, dedicata ai libri. Tra le attività teatrali che lo vedono autore, regista e interprete, dopo i successi di Totem (di cui Fandango Libri ha pubblicato il libro nel 1999, Rizzoli due videocassette nel 2000 e Einaudi una videocassetta nel 2003) e di City Reading Project per il Romaeuropa Festival 2002 che ha dato origine a un volume fotografico (Rizzoli 2003), Baricco ha realizzato Omero, Iliade, in tre serate, pubblicando poi il libro (Feltrinelli, 2004).

Alessandro Baricco: la malattia

Barrico è stato operato di midollo e dopo le dimissioni dall’ospedale ha scritto un messaggio sui social destinato ai suoi lettori: “Lo soooo. Non si usano i social così, ma bisogna avere pazienza con me, ultimamente ho avuto tempi complicati”. Poi, la bella notizia: “Due giorni fa sono stato dimesso dall’Ospedale San Raffaele di Milano dove nel reparto del Prof. Ciceri ho sostenuto un secondo trapianto del midollo (la malattia si era rifatta viva, ho dovuto farlo). Dicono i medici (l’equipe del Dott. Peccatori, tutti serenamente bravissimi) che è andata bene e che le mie condizioni sono buone. Quel che so io è che sono stati 41 giorni duri, ma ora è tutto fantastico”. Lo scrittore ad inizio del 2022 aveva annunciato della diagnosi di una leucemia mielomonocitica cronica.

Lo scrittore ha voluto dare anche un appuntamento a lettori e fan: “La mia agenda dice che tornerò in pubblico il 29 ottobre 2023 al Teatro alla Scala dove farò la voce recitante in un concerto delle mitiche sorelle Labèque (che gioia, amiche mie). Nel frattempo, tutto mi meraviglierà”.

Le opere più importanti dello scrittore

Le sue opere si dividono tra saggi e racconti letterari: come saggista esordisce con Il genio in fuga. Due saggi sul teatro musicale di Gioacchino Rossini (Il Melangolo, 1988; Einaudi, 1997). Castelli di rabbia (Rizzoli, 1991; Universale Economica Feltrinelli, 2007), suo primo romanzo. Seguono Oceano Mare (Rizzoli, 1993; Universale Economica Feltrinelli, 2007), Premio Viareggio e Premio Palazzo al Bosco; il monologo teatrale Novecento (Feltrinelli, 1994) da cui Giuseppe Tornatore trae il film La Leggenda del pianista sull’oceano; Seta (Rizzoli, 1996; Fandango Libri, 2007), portato sullo schermo da François Girard con una produzione e un cast internazionali; City (Rizzoli, 1999; Universale Economica Feltrinelli, 2007) e Senza sangue (Rizzoli, 2002), tutti tradotti all’estero e recensiti dalle maggiori testate internazionali, dal Guardian al New York Times, da Libération a Le Monde. Tra i saggi, L’anima di Hegel e le mucche del Wisconsin (Garzanti, 1993); Barnum. Cronache del Grande Show (Feltrinelli, 1995) che raccoglie gli articoli comparsi nell’omonima rubrica curata ogni mercoledì sulle pagine culturali del quotidiano torinese La Stampa e Barnum 2. Altre Cronache del Grande Show (Feltrinelli, 1998), in cui sono raccolti gli articoli frutto della collaborazione con la Repubblica; è del 2002 Next. Piccolo libro sulla globalizzazione e sul mondo che verrà.

Leggi anche: Condoglianze di carta straccia: il lutto simulato della destra che detestava Michela Murgia