Alice Neri, ultime notizie sulla donna morta carbonizzata: arriva la confessione di un terzo uomo

Alice Neri è la donna trovata carbonizzata nelle campagne in provincia di Modena. Nelle ultime ore c'è stato l'interrogatorio del marito.

Alice Neri è la donna che è stata trovata carbonizzata lo scorso 18 novembre. Sul caso, al momento, sono indagate due persone, tra cui il marito della donna. Tuttavia, sembra che gli inquirenti stanno seguendo anche la possibilità di indagare su un terzo uomo, per ora misterioso.

Alice Neri, ultime notizie sulla danno morta carbonizzata

Alice Neri è la 32enne di Ravarino, trovata carbonizzata nel bagagliaio della sua auto lo scorso 18 novembre nelle campagna di Concordia. Per la morte della donne, per ora la Procura di Modena indaga su due persone: il marito Nicholas Negrini e un collega di Alice. Nelle ultime ore, c’è stato l’interrogatorio del marito della donna. “Nicholas ha risposto a tutte le domande e si è messo a completa disposizione degli inquirenti, perché il caso è molto complesso. E’ un mosaico di tanti tasselli che stanno cercando di ricomporre e mettere insieme. Credo che stiano lavorando giorno e notte per scoprire la verità. Penso stiano facendo il meglio”, ha dichiarato il legale Luca Lugari. “Ha risposto a tutte le domande e ha confermato quanto aveva già detto nell’immediatezza dei fatti – ha aggiunto l’avvocato difensore – Abbiamo dato ulteriori precisazioni sugli orari e loro cercheranno di colmare il gap di questi pochi minuti che ci sono”.

Arriva la confessione di un terzo uomo

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da alcuni quotidiani, gli inquirenti, che stanno passando al setaccio chat, tabulati telefonici e immagini della videosorveglianza, avrebbero anche messo nel mirino almeno un’altra persona: un “terzo uomo”, anch’egli collega della Neri. Per ora non ci sono ancora certezze su questa pista ma ci saranno sicuramente novità nei prossimi giorni.

“So che i Ris si stanno portando avanti e hanno sviluppato molti filoni investigativi – ha dichiarato Lugari – Stanno facendo ulteriori esami istologici, sull’esame del Dna sono a buon punto e la compatibilità dovrebbe essere positiva”. Sull’ipotesi delle indagini su un terzo uomo, l’avvocato non ha voluto commentare.

Leggi anche: Cappato si autodenuncia insieme a due volontarie per la morte di Massimiliano in Svizzera