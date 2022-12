Alla Camera una Fontana di spese per la comunicazione

L’immagine prima di tutto. Lo sa bene il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Almeno questo è quello che sembra andando a leggere alcune voci del bilancio di previsione 2023 della Camera dei Deputati. Da qui emerge infatti un mezzo milione di euro in più nei prossimi tre anni per curare la comunicazione della Camera. La cifra dedicata alla maxi voce della comunicazione istituzionale fa segnare un balzo rispetto alla precedente gestione.

La Camera dei Deputati nel 2023 spenderà oltre 3 milioni di euro per la comunicazione istituzionale

Per il 2023, infatti, sfonderà il tetto dei 3 milioni di euro, passando dai 2.970.000 euro dell’anno in corso a 3.345.000 euro del 2023. Un’impennata del 12 per cento. Nello specifico il capitolo dedicato ai “servizi per la comunicazione esterna” (componente di quella più generale della comunicazione esterna), legata all’immagine dell’Istituzione e del presidente che la guida, supera la soglia del milione di euro, passando da 965mila euro a un milione 185mila euro. L’incremento importante, dunque.

La crescita dell’impegno economico sulla comunicazione non si fermerà nemmeno negli anni successivi: nel 2024 la comunicazione istituzionale sarà di 3,6 milioni. Questa maxi voce include pure le produzione informatica di atti e documenti parlamentari, che vedrà lievitare i costi di 150mila euro, e i servizi fotografici per cui sono previsti costi pari a 160mila euro. Nel 2025 la scalata proseguirà, attestandosi sulla somma di 3,8 milioni con un incremento netto di 830mila euro rapportato a quanto speso nell’ultimo anno di presidenza di Roberto Fico.

