Allarme dell’Unicef, lo smog fa una strage di bambini

Si parla spesso di cambiamento climatico e inquinamento, malgrado in politica ci siano ancora tanti che banalizzano questi fenomeni, mentre si dice troppo poco su quali siano i danni dello smog sulla salute pubblica. È i dati sull’impatto che l’aria malsana ha sui bambini, contenuti nell’ultimo report Policy brief dell’Unicef, sono a dir poco drammatici visto che nel 2019 in Europa e Asia centrale oltre 5.800 tra bambini e adolescenti sono morti per cause legate all’inquinamento atmosferico. Detto in soldoni, lo smog dilagante ha causato quasi 16 decessi al giorno.

Stando al report, ben l’85 per cento di loro – ossia 4,917 individui – avevano meno di un anno di vita. “Quando si tratta di inquinamento atmosferico, i polmoni più piccoli sono quelli che pagano il prezzo più alto, e questo provoca danni alla salute e allo sviluppo dei bambini, a volte costando loro la vita”, dichiara in una nota Regina De Dominicis, direttore regionale dell’Unicef per l’Europa e l’Asia centrale.

Secondo l’Unicef, i giovanissimi sono i più vulnerabili all’inquinamento perché respirano due volte più velocemente degli adulti e spesso con la bocca, assorbendo più inquinanti. Inoltre non è da sottovalutare il fatto che “la loro altezza li pone più vicini al suolo, dove si accumulano gli inquinanti; i loro organi sono esposti a infiammazioni e danni durante un periodo di rapido sviluppo”.

Tutte ragioni che incrementano il rischio di contrarre infezioni acute come la polmonite e di sviluppare problemi respiratori come asma e, con il passare degli anni, anche malattie cardiovascolari, cancro e perfino disturbi neurologici. Tutte ragioni che spingono l’organizzazione delle Nazioni Unite a chiedere maggiore impegno ai governi di tutto il mondo in fatto di rinnovo del parco automobili e di maggior impegno nell’attuare politiche green, soprattutto in materia di energia e trasporti.

“Ridurre gli inquinanti atmosferici e l’esposizione dei bambini all’aria tossica è fondamentale per proteggere la loro salute e le loro società, con conseguente riduzione dei costi sanitari, miglioramento dell’apprendimento, aumento della produttività e un ambiente più sicuro e pulito per tutti”, conclude la nota di De Dominicis. Inoltre il report dimostra come sia necessario investire in sistemi di monitoraggio della qualità dell’aria da porre nei pressi di asili e scuole, così da poter avere sempre sotto mano la situazione.