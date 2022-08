Allarme hacker per iPhone, iPad e Mac: ecco i modelli dei dispositivi Apple a rischio intrusione e come difendersi

Allarme sicurezza per i possessori di alcuni modelli di iPhone, iPad e Mac. Apple ha raccomandato di aggiornare il software operativo, che presenta un difetto da cui potrebbe essere possibile prendere il controllare dei dispositivi.

Gli hacker, infatti, avrebbero acquisito le chiavi per sfruttare la vulnerabilità di diversi modelli e assumerne così il controllo, accedendo ai dati.

Sono interessati gli iPhone 6s e successivi, tutti gli iPad Pro, gli iPad di quinta generazione e successivi e i Mac, secondo gli avvisi pubblicati sul sito Web di Apple.

Secondo l’azienda, nella vecchia versione del software operativo, “un’applicazione può utilizzare un codice arbitrario” con accesso indebito al dispositivo, il che significa che un hacker può eseguire azioni senza autorizzazione.

Come difendersi dagli attacchi hacker

“Questa possibilità potrebbe essere già stata sfruttata”, ha affermato Apple senza aggiungere però ulteriori dettagli.

Per risolvere questi difetti, il gruppo di Cupertino esorta gli utenti a scaricare il software operativo iOS versione 15.6.1 per iPhone, la sua controparte di iPadOS 15.6.1 per iPad e macOS Monterey 12.5.1 per computer Mac.

I difetti sono stati segnalati, secondo Apple, da ricercatori anonimi.