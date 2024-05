Allerta meteo venerdì 17 maggio: rossa in Veneto, arancione in Lombardia e Friuli-Venezia Giulia

La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo rossa in Veneto e arancione in Lombardia e Friuli-Venezia Giulia per venerdì 17 maggio.

L’ondata di maltempo non è ancora terminata e le regioni settentrionali restano in allerta anche per la giornata di domani, venerdì 17 maggio. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo rossa in diverse aree del Veneto e un’allerta arancione in Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e altre zone del Veneto. Ancora, si registra un’allerta gialla in altre zone di queste tre regioni e del Piemonte.

Allerta meteo della Protezione Civile: dal Veneto alla Lombardia

Nello specifico, si registra un’allerta rossa per elevata criticità per rischio idraulico in Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. Ancora allerta rossa per elevata criticità per rischio idrogeologico in Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Allerta arancione per moderata criticità per rischio idraulico e idrogeologico, invece, in Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. L’allerta gialla riguarda altre zone del Friuli-Venezia Giulia, della Lombardia, del Veneto e del Piemonte.