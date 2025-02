Alta tensione tra Trump e Zelensky, il presidente Usa accusa: “Stai giocando con la terza guerra mondiale”

Sembrano lontanissimi i tempi in cui Donald Trump chiamava Volodymyr Zelensky un “dittatore” non eletto, oltre che un “comico mediocre”. Eppure sono passati solo pochi giorni, ma ora il clima alla Casa Bianca, in occasione dell’incontro tra il presidente Usa e quello dell’Ucraina, è completamente diverso. Almeno all’inizio. Perché dopo qualche scambio iniziale è subito salita la tensione tra i due, con toni per nulla pacati.

Trump ha accolto Zelensky sottolineando che “si è vestito bene, è elegante”. E poi ha assicurato: “Firmeremo un accordo molto equo sui minerali ucraini”. Un’intesa che sarà garanzia anche di altro, considerando che secondo Trump “l’accordo sulla tregua in Ucraina è ragionevolmente vicino”.

Alta tensione alla Casa Bianca

I toni poi si alzano. Trump assicura che invierà armi ancora all’Ucraina, ma per poco. Poi inizia uno scontro tra i due, con Trump che ha accusato Zelensky di “mettersi in una pessima posizione” e di “non avere le carte in mano” per un accordo: “Dovete essere riconoscenti”, ha aggiunto. Poi da Trump arriva quasi un ricatto: “O fai un accordo o noi ci tiriamo fuori, e se noi usciamo te la dovrai vedere da solo”. Anche il vicepresidente JD Vance ha attaccato Zelensky accusandolo di aver mancato di rispetto agli Usa.

Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca per l’accordo sulle terre rare

Zelensky è alla Casa Bianca per firmare l’accordo sulle terre rare con gli Usa. “Mi auguro che questo documento” – ha affermato il presidente di Kiev – sia un passo avanti importante. La convinzione di Zelensky, almeno a parole, è che Trump “sia dalla parte dell’Ucraina”. Per Zelensky è “cruciale” che siano gli Stati Uniti a garantire la sicurezza per mantenere la pace in futuro.

“Voglio solo che si risolva”, ha detto dal canto suo, nello Studio Ovale, Trump, spiegando di essere nel mezzo, ovvero sia dalla parte di Mosca che di Kiev. Per Trump l’Ucraina dovrà accettare “compromessi” per arrivare alla tregua. Anche se prima lo stesso Zelensky aveva detto che “Putin è un killer”, aggiungendo “non voglio compromessi”.