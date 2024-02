Altro che Lombardia locomotiva d’Italia. Solo 10 leggi in un anno

“Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Borgo Virgilio e di Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova, mediante ampliamento del territorio di Bagnolo San Vito per aggregazione di parte del territorio di Borgo Virgilio”. È la legge regionale n. 2 promulgata da Regione Lombardia nel 2024. Del 30 gennaio, è stata pubblicata sul Burl il 2 febbraio scorso. Se i numeri, come è probabile, rimarranno gli stessi, con una media di una, due leggi in un mese, non si potrà certo dire che l’attività legislativa della Regione vada alla velocità della luce. Tutt’altro. Il paragone più immediato è quello con la lentezza di una tartaruga. Un controsenso per una ragione che si compiace della definizione di locomotiva d’Italia.

La prima legge approvata nel 2024 è quella, votata da maggioranza e opposizione, per l’istituzione del servizio di psicologia di base. Ma anche procedendo a ritroso e andando a spulciare la banca dati delle leggi regionali nel 2023, dall’insediamento della seconda giunta retta da Attilio Fontana (riconfermato presidente nelle elezioni di un anno fa), se ne ricava che in Lombardia sembra che legiferare stanchi. Ovviamente nel conteggio non vanno inserite le leggi di bilancio e quelle dei relativi assestamenti. Interessante a questo punto è guardare i numeri.

Nella XII legislatura sono state 28 sedute consigliari, molte delle quali, ben 11, dedicate agli atti ispettivi, per la precisione 8 nel 2023 e 3 nel 2024 (fino al 6 febbraio). Nel 2021 le sedute erano state 47, nel 2022 34 e nel 2020 32. Sono solo 14 i progetti di legge e 8 le Proposte di atto amministrativo, una sola proposta di risoluzione. Nel 2022 i progetti di legge erano stati 35 e le Proposte di atto amministrativo 17. La maggioranza degli atti della XII legislatura sono ordini del giorno (154), mozioni (43) e atti di organizzazione interna (ORG) (23). Nel 2022 le mozioni erano 72 e gli ordini del giorno 170.

Fusioni di comuni a parte e tolti il bilancio e i provvedimenti collegati, i tre progetti di legge della giunta regionale di questa legislatura sono adeguamenti normativi e il progetto di legge per il sostegno e la valorizzazione dei lombardi nel mondo. I progetti di legge presentati dalla giunta regionale nel primo anno di Maroni erano stati 38, quelli presentati dalla giunta regionale nel primo anno di Fontana, 21, mentre i pdl presentati dalla giunta regionale nel primo anno di questa legislatura sono stati 14. Le leggi regionali emanate nel 2023 sono state 11 (la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 11 è quella che riguarda il bilancio di previsione 2024 – 2026.

Su cosa aveva legiferato in precedenza Regione Lombardia? Con la Legge Regionale 10 ottobre 2023 n. 3 sul “Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati”; con la Legge Regionale 14 novembre 2023, n. 5 sull’incorporazione del comune di Albaredo Arnaboldi nel comune di Campospinoso, in provincia di Pavia; con la Legge Regionale 4 dicembre 2023 , n. 6 su modifiche ed integrazioni alla l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) concernenti il riconoscimento e la valorizzazione dei musei di impresa in Lombardia.

Con la legge Regionale 15 dicembre 2023, n. 7 erano state introdotte modifiche alla lr. 5 dicembre 2008, n. 31(Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale): “La presente legge intende consentire l’ampliamento della gamma di prodotti offerti da parte degli operatori agricoli e florovivaistici, al fine di garantire ai consumatori maggiori opportunità di scelta in una logica di libera concorrenza di mercato”, il primo articolo. Ma la passione rimane quella per le fusioni dei comuni. Contestualmente alla legge di bilancio, nella stessa data, veniva licenziata la Legge Regionale 29 dicembre 2023 , n. 10: Istituzione del comune di Uggiate con Ronago mediante fusione dei comuni Ronago e di Uggiate – Trevano, in provincia di Como.