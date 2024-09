Altro che record! Tutte le zone d’ombra sul lavoro

Per la maggioranza il mercato del lavoro viaggia a vele spiegate, ma in realtà anche sul fronte dell’occupazione ci sono molte zone d’ombra.

lavori in corso

Il mercato del lavoro viaggia a vele spiegate come raccontano maggioranza e governo? Di fronte a un Paese in cui nel 2023 il Pil è cresciuto meno dell’1% (e che quest’anno rischia di ripetersi) e a una produzione industriale in calo da 18 mesi consecutivi, anche sul fronte dell’occupazione ci sono molte zone d’ombra. Ecco le principali.: