Ammoniaca nei biscotti Oreo scoperta in un’azienda in Olanda: sul caso interviene Salvini

Ammoniaca nei biscotti Oreo: sul caso esploso qualche giorno fa, è intervenuto anche il ministro dell’Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Al leader della Lega, poi ha risposto anche l’azienda olandese finita sotto accusa.

Ammoniaca nei biscotti Oreo scoperta in un’azienda in Olanda

Nei giorni scorsi è scattato l’allarme sui biscotti Oreo, prodotti nella fabbrica olandese Olam di Koog aan de Zaan. L’azienda è finita al centro di attacchi per l’uso di ammoniaca, dannosa per la salute.

Secondo la testimonianza di un dipendente della fabbrica, “non è mai stata progettata per la lavorazione di grandi quantità di ammoniaca alimentare. Non sono mai stati investiti abbastanza soldi per farlo correttamente. La puzza è enorme e l’ambiente non interessa all’azienda. Vogliono solo che il cacao risulti nero e guadagnarci”. Interpellato da un quotidiano olandese, il direttore della struttura spiega che l’ammoniaca alimentare viene utilizzata “per modificare il colore o il gusto. Nessuna o pochissima ammoniaca rimane nel prodotto finale”. Poi, secondo un quotidiano olandese “il governo lo sapeva”. Su richiesta di Olam, l’Agenzia per l’Ambiente avrebbe taciuto che “decine di migliaia di chilogrammi di ammoniaca alimentare” vengono aggiunte al cacao.

Tuttavia, “L’utilizzo di carbonato di ammonio negli alimenti non incide sulla qualità degli alimenti o sulla sicurezza del prodotto” ha ammesso Annick Verdegem, portavoce dell’azienda, affermando che le confezioni dei biscotti menzionano il “carbonato di ammonio” tra gli ingredienti.

Sul caso interviene Salvini

Sul caso è intervenuto anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che ha pubblicato e denunciato la notizia sui suoi canali social: “Quanti ne hanno mangiati in questi anni ragazze e ragazzi di tutte le età? Va fatta chiarezza al più presto”.

La replica dell’azienda

«La sicurezza dei nostri consumatori e la qualità dei nostri prodotti sono da sempre la nostra massima priorità. Confermiamo che il consumo dei nostri biscotti Oreo è sicuro e che il prodotto non presenta alcun rischio per la sicurezza alimentare. Il carbonato di ammonio è un additivo alimentare composto da minerali naturali (solfato di ammonio e carbonato di calcio) che viene comunemente utilizzato sia per l’alcalinizzazione che come agente lievitante nei prodotti alimentari. È presente in numerosi biscotti industriali cosi come nelle ricette tradizionali di biscotti fatti in casa. Nella produzione del cacao in polvere, il carbonato di ammonio viene aggiunto alle fave di cacao per migliorarne il sapore. Questo processo di alcalinizzazione rende le fave meno amare e inoltre scurisce il colore della polvere di cacao. In fase di riscaldamento, il carbonato di ammonio si decompone in anidride carbonica, acqua e ammoniaca, senza lasciare residui nella polvere di cacao. L’uso del carbonato di ammonio alimentare non influisce sulla qualità o sulla sicurezza del prodotto e il suo utilizzo nei prodotti alimentari è regolamentato dall’UE».

