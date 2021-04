L’emergenza coronavirus affonda Angela Merkel. La più longeva dei leader dei grandi paesi europei è in difficoltà nei sondaggi. E anche se ha annunciato il suo addio alla politica alla fine del 2021 i risultati preoccupano gli alti esponenti del suo partito, la Cdu. Che hanno paura di trovarsi solo macerie alla fine della crisi di Covid-19

Il coronavirus affonda Angela Merkel: la popolarità in crollo e gli elettori delusi dalla Cdu

Scrive Il Fatto Quotidiano oggi che nei sondaggi pre-pasquali, secondo quanto delineato dall’istituto Deutschlandtrend solo il 35% dei tedeschi si dichiara soddisfatto del governo federale. E si tratta di una perdita di consenso drammatica se si pensa che nel novembre dello scorso anno, ovvero sei mesi fa, ancora il 70% dei cittadini approvava il partito principale dell’esecutivo. La fiducia

dei tedeschi nei confronti della Cancelliera è venuta sempre meno soprattutto a causa della gestione della pandemia. Nonostante il lockdown ci sono troppe vittime e la campagna vaccinale va a rilento.

Il 58% continua comunque a essere soddisfatto di Angela Merkel. E questo fa di lei ancora la figura politica più popolare in Germania. Al secondo posto tra i leader preferiti c’è il premier dello Stato bavarese e leader dell’Unione sociale cristiana (Csu) Markus Söder con il 54% dei consensi. Ma solo il 19% dei tedeschi è oggi soddisfatto della gestione della pandemia, quando a dicembre l’approvazione si aggirava intorno al 60%.

Le scuse di Angela e i sondaggi

Merkel si è dovuta di recente scusare per il piano di confinamento messo su a Pasqua. La Cdu ha invece registrato un calo di quasi 10 punti da metà dicembre. Dal sondaggio dell’1 aprile si evince che se domani si tenessero le elezioni federali, solo il 27% dei tedeschi voterebbe per la Cdu, il 22% invece sceglierebbe i Verdi e il 16% i socialdemocratici. Il tandem Cdu-Csu ha perso 6 punti in un mese e circa il doppio negli ultimi sei.

Il sondaggio ha anche valutato come i tedeschi giudicano i più probabili successori della Merkel. Il leader della Cdu, Armin Laschet, e Söder sarebbero i migliori candidati possibili cancellieri per la Cdu-Csu nelle elezioni federali di settembre. Ma solo il 19% dei tedeschi ritiene che Laschet sia il migliore tra i presunti contendenti a vantaggio di Söder che incontra il favore del 54% dei partecipanti al sondaggio.