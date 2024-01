Angelosanto nuovo coordinatore nazionale per la lotta all’antisemitismo

“Il prefetto Pecoraro si è dimesso per ragioni personali dal suo incarico” di coordinatore nazionale per la lotta all’antisemitismo, “siamo in procinto di nominare il generale Angelosanto, già capo del Ros”, una figura “molto autorevole per occuparsi di questa materia”. È quanto ha detto la premier, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di fine anno.

L’ex generale dei Carabinieri Pasquale Angelosanto sarà nominato dal governo nuovo coordinatore nazionale per la lotta all’antisemitismo

“Colpisce molto – ha detto la premier Meloni – che le immagini feroci dell’attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre hanno prodotto una recrudescenza dell’antisemitismo, che vuol dire che covava sotto la cenere. Dobbiamo prestare attenzione alle forme contemporanee di antisemitismo, come quelle mascherate dalla critica a Israele, e dobbiamo fare una riflessione seria sul fatto che si è messa la testa sotto la sabbia”.

L’incarico di coordinatore nazionale per la lotta all’antisemitismo, finora retto dal prefetto Giuseppe Pecoraro, sarà dunque affidato all’ex generale Pasquale Angelosanto, alto ufficiale dell’Arma definito dalla stessa Meloni una figura “molto autorevole per occuparsi di questa materia”.

L’ex generale ha diretto fino allo scorso anno il Ros. Prima ancora era stato anche al Sisde con Mori

Angelosanto è stato al comando del Ros dei Carabinieri dal 2017 al 2023, tra le altre cose ha coordinato l’operazione dei che ha portato all’arresto di Matteo Messina Denaro dopo oltre 30 anni di latitanza. Dal 2002 al 2007 Angelosanto è stato direttore del Raggruppamento operativo centrale del Sisde, quando alla guida dell’allora servizio segreto civile c’era il generale Mario Mori.