Anziché alla Sanità Meloni pensa ai carri armati

Altro che fondi alla Sanità. Il governo Meloni, secondo quanto dettaglia Repubblica, per i prossimi tredici anni ha previsto di un impegno di spesa di circa 24 miliardi e mezzo di euro, un terzo dei quali già stanziati, per l’acquisto di 400 carri armati Leopard 2A8 di ultima generazione fabbricati in Germania e di mille veicoli da combattimento.

La maxi commessa è confermata nel Documento di Programmazione Pluriennale, illustrato a novembre dal ministro Guido Crosetto alle Commissioni parlamentari. Ma già il governo aveva puntato sui carri armati spendendo 1.250 milioni di euro per modernizzare 125 Ariete. Ora la Meloni punta sui tedeschi Leopard 2A8, unico tank rimasto in produzione in Europa.

“Il documento della Difesa prevede l’acquisto di 133 esemplari da battaglia, con il possente cannone da 120 millimetri, e 140 senza torretta con ruspe, gru, ponti mobili e apparati da sminamento. L’investimento complessivo è stimato in 8,24 miliardi, da qui al 2037”, scrive Repubblica.

Nei piani della Difesa, che si sono già concretizzati in un impegno di spesa, non ci sono solo i carri armati Leopard ma anche mezzi cingolati per il trasportano di uomini. “Tutti i documenti relativi alle richieste operative sono stati approvati e il ministro della Difesa ha allocato una parte importante dei fondi necessari”, ha dichiarato a Defensenews il generale Francesco Olla.

“Le attività per stabilire i contratti inizieranno nei prossimi mesi”. Nel bilancio è prevista una spesa di 5,2 miliardi in 14 anni, precisando però che l’intero programma – chiamato ora Army Armored Combat System (A2CS) – richiederà in tutto 15 miliardi. Si ipotizza che questi veicoli abbiano torrette con armi diverse: mitragliere da 30 millimetri, cannoni, mortai”.