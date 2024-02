Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio, non si candiderà alle elezioni europee. Ad annunciarlo è lei stessa in un’intervista al Secolo d’Italia. “No – risponde a che le chiede della sua possibile candidatura – penso di poter essere utile facendo altro. Invece se Giorgia decidesse di farlo sarebbe un valore aggiunto”.

Resta quindi in piede l’ipotesi di una candidatura della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alle elezioni europee per Fratelli d’Italia. Le “affronteremo – continua Arianna Meloni parlando proprio delle elezioni di giugno – con un partito organizzato e compatto”.

Arianna Meloni non si candida alle europee

Arianna Meloni non parla, però, solo di elezioni europee, ma anche di tanti altri temi, a partire dai congressi provinciali del partito. “Ne mancano pochi tra cui quello di Roma”, spiega. A suo giudizio Fratelli d’Italia “è un partito più vivo che mai anche fuori dal Palazzo. Io incontro il popolo di Fratelli d’Italia e ho trovato molto entusiasmo”.

Arianna ci tiene a sottolineare di non essere il segretario del partito: “Chiariamolo subito. Il segretario nel nostro statuto non c’è, c’è il presidente ed è Giorgia Meloni”. Arianna è invece dirigente del partito, oltre che sorella della presidente del Consiglio. Un doppio ruolo su cui ironizza: “Io la sorella d’Italia? Se c’è l’Italia di mezzo come fa a dispiacermi, sono o no una patriota?”.