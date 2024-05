Arrestato il governatore della Liguria Giovanni Toti

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, è stato arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza. Secondo indiscrezioni, il fascicolo di indagine sarebbe stato aperto per presunte tangenti. Toti è agli arresti domiciliari. L’inchiesta che lo vedo coinvolto è coordinata dalla Dda e della Guardia di Finanza di Genova. L’accusa è di “corruzione per l’esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d’ufficio”.

Inchiesta della Dda di Genova. Il governatore della Liguria Giovanni Toti è accusato di corruzione. È ai domiciliari

Emesse misure cautelari anche per Paolo Emilio Signorini, attuale amministratore delegato e direttore generale di Iren e all’epoca dei fatti presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, destinatario di custodia cautelare in carcere.

Arrestati anche Signorini, Spinelli, Vianello e il capo di Gabinetto di Toti, Matteo Cozzani

Ai domiciliari, come il presidente Giovanni Toti, gli imprenditori portuali Aldo Spinelli, Mauro Vianello, il consigliere di amministrazione di Esselunga, Francesco Moncada, il capo di gabinetto del presidente ligure Matteo Cozzani accusato anche di agevolare l’attività mafiosa di Cosa Nostra.