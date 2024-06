Arriva sul mercato il primo servizio di analisi Sentiment italiano firmato CONPAC

Il mercato italiano si sta evolvendo sotto l’aspetto digital e sempre più aziende presenziano i social media per comunicare i propri prodotti/servizi. Purtroppo, però, attualmente nel settore marketing mancano servizi fondamentali, che invece si possono reperire all’estero con estrema facilità. Per questo motivo l’azienda friulana sta investendo in nuove soluzioni digitali, affinché le imprese possano migliorare la propria identità online senza dover per forza “uscire” dal Paese.

Conpac offre un processo di raccolta e analisi delle informazioni basato sulle emozioni espresse dagli utenti sui social media in relazione a un marchio specifico. Piuttosto che un semplice conteggio di menzioni o commenti, l’analisi Sentiment considera pensieri e opinioni di vario tipo ed è per questo che talvolta viene chiamata Opinion Mining. “La maggior parte delle aziende italiane presenti sul mercato non conosce il livello della propria reputazione” racconta Marco Valentinsig, tale situazione si verifica perché, oltre a non esserci servizi in grado di estrapolare tali dati, le imprese non sanno minimamente dell’esistenza di tali servizi, estremamente funzionali al business di ogni settore.

Le emozioni rappresentano il fattore principale nel prendere decisioni di acquisto, basti pensare a quanti consumatori condividono i loro pensieri e sentimenti sui diversi canali social, quindi ogni azienda dovrebbe monitorare le “chiacchiere” per capire come i loro prodotti fanno sentire le persone. Comprendere ciò che pensa la community è di vitale importanza; ogni emozione, sia essa positiva o negativa, è cruciale per calcolare se, ad esempio, un prodotto è stato apprezzato oppure no e, sulla base di questi dati, si effettua un rafforzamento strategico a riguardo. La bellezza dei social media è che ci sono così tanti dati da raccogliere che c’è l’imbarazzo della scelta. Con sempre più consumatori che taggano e parlano di marchi sui social, è possibile attingere a dati reali di comportamento nel tempo e sfruttarli per incrociarli con altri dati o, semplicemente, virare la strategia per rafforzare ulteriormente il posizionamento di un prodotto.

Monitorare tutte le piattaforme manualmente può richiedere molto tempo, per questo motivo Conpac ha realizzato uno strumento di reportistica Sentiment inerente ai social di maggior utilizzo nel b2b. Con questo incredibile strumento è possibile conoscere quanto guadagnano i propri follower nell’arco di un anno, il settore d’appartenenza e molti altri dati nascosti, che spesso non vengono mostrati dalle piattaforme. Inoltre, i dati su cui l’azienda del Friuli Venezia-Giulia si è maggiormente concentrata sono le metriche relative alla percentuale di follower fake presenti all’interno di una community, questo perché molte aziende acquistano utenti fasulli per aumentare il numero dei propri seguaci e, cosa ancor più grave, molte agenzie pubblicitarie comprano follower all’insaputa delle aziende per cui lavorano.

Conpac si schiera da sempre a fianco delle imprese per migliorare e combattere questa tipologia di azioni dannose per il business e per l’immagine aziendale; quindi, l’analisi Sentiment è in grado di rivelare quanti utenti sono falsi, quanti sono reali e quante persone sono dormienti o in una posizione di influenza con molto seguito (influencer). I sentimenti e le emozioni dei clienti sono troppo importanti per essere ignorati: con l’analisi Sentiment, non si tira a indovinare, ma si è in grado di scoprire esattamente cosa pensano le persone. Il monitoraggio e l’analisi delle conversazioni che si svolgono sui social media possono aiutare a prendere decisioni importanti e cruciali per ogni categoria merceologica, non vediamo l’ora di scoprire quali nuovi servizi creerà questa giovane azienda in futuro.

Contenuto promozionale