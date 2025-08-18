Addio a Pippo Baudo, la Camera ardente al Teatro delle Vittorie

Roma, 18 ago. (askanews) – A Roma in tanti hanno voluto dare l’ultimo saluto a Pippo Baudo, nella camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie il luogo che ha visto protagonista il conduttore televisivo di tante pagine della storia della televisione italiana. Proprio quelle immagini scorrono proiettate dietro il feretro mentre la folla passa per dire addio, tanti cittadini e persone comuni oltre a decine di personalità del mondo dello spettacolo, ma anche della politica. Fra queste il ministro degli Esteri Tajani, e poi amici colleghi e amori di una vita, da Katia Ricciarelli a Mara Venier, da Fiorello a Carlo Conti, da Massimo Lopez fino a Lino Banfi.La camera ardente resterà aperta fino alle 20 di questa sera, per poi riaprire domani mattina alle 9 per dare tempo a tutti quelli che vogliono rendere omaggio allo storico conduttore, scomparso a 89 anni, di accedere al Teatro.I funerali si terranno nel suo paese d’origine Militello in Val di Catania, il 20 agosto, alle ore 16 nella Chiesa di Santa Maria della Stella.