Claudio Baglioni torna in tour e riparte da Lampedusa

Roma, 6 giu. (askanews) – Claudio Baglioni conferma la sua volontà di scendere dal palco alla fine dei “mille giorni” così come aveva annunciato, nel gennaio 2024, ma il lungo abbraccio ai suoi fan non si ferma e dopo oltre 15 anni ritorna in tour nei grandi spazi all’aperto e lo farà nei più suggestivi scenari outdoor del nostro Paese.”Il progetto prevede una estensione live in un tour di 40 tappe che si chiamerà Grand Tour sarà ispirato un po’ alla maniera di quelli che facevano i viaggiatori, i pensatori, gli artisti, gli intellettuali nel fine del Settecento, nell’Ottocento, fino all’inizio del Novecento principalmente in Italia. Noi lo faremo dal punto di vista musicale ma non solo, visitando 40 siti di particolare importe e valore per ehm dal punto di vista architettonico, archeologico, storico e paesaggistico. Tutto questo avrà un anteprima assoluta e sarà il ventisette di settembre eh del duemila e venticinque nell’isola di Lampedusa”.Ma Baglioni ha anche un altro motivo per festeggiare, la pubblicazione di “La vita è adesso, il sogno è sempre”, a 40 anni dall’uscita della prima versione, si tratta di 11 tracce interamente risuonate e cantate dal vivo con rinnovati arrangiamenti per celebrare l’album che ha segnato un’epoca di musica e costume.”Il titolo dell’album doveva essere un bar sulla città perché ho scritto i testi in un mese e mezzo di pomeriggio consecutivi davanti a un gelato e alla fine un bicchiere di prosecco però appunto osservando la città che era sotto di me che appunto ero al bar dello Zodiaco per chi conosce Roma accanto all’osservatorio astronomico. Un disco fatto da lì perché doveva essere di contenuti plurali doveva raccontare contemporaneamente la storia di tante persone che erano lì sotto e si incrociavano davanti ai miei occhi come se io fossi un direttore d’orchestra mescolando, spartendo diciamo i loro destini, le vicende, fatti delle loro vite però poi proprio questa contemporaneità, questo sentire lo svolgersi delle diverse esistenze una accanto all’altra mi fece venire in mente appunto questo eterno presente sarebbe stato la vita adesso”.Il suo successo è ineguagliato, con 4 milioni e mezzo di copie fisiche vendute e 27 settimane al vertice della classifica lo rende ancora oggi il disco più venduto di sempre nel nostro Paese.