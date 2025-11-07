De Niro a Roma: “Trump? Reagire, non vogliamo dittatura fascista”

Roma, 7 nov. (askanews) – “Che Dio ci aiuti”. Robert De Niro, a Roma, risponde così a una domanda sull’America di oggi rivolta da Walter Veltroni, prima della proiezione del capolavoro di Sergio Leone, di cui è protagonista, “C’era una volta in America” al The Space Cinema Moderno. L’evento aperto ai giovani e alle scuola di cinema chiude il Fuori Sala, format ideato da “Alice nella città”.Poi spiega, “Non mi piace nemmeno usare la parola speranza, non possiamo più sperare che si possa ottenere giustizia in un modo o nell’altro. Dobbiamo solo, come stanno facendo ora in America, reagire, avete visto le elezioni dell’altro giorno a New York e in Virginia e quello che stava succedendo in California”.”Penso che il momento sia arrivato, come ho sempre detto, bisogna reagire – sottolinea l’attore americano da sempre anti Trump – Non si può permettere che questa amministrazione ci bullizzi, bullizzi le persone e la gente sta iniziando a rendersene conto, se ne è resa conto e stanno reagendo e faranno qualcosa al riguardo. Non c’è scelta. Questo non è il nostro Paese, rivogliamo il nostro Paese. Non vogliamo quello che stanno cercando di fare per trasformarlo in una dittatura fascista. È semplice”