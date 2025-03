Elkann: senza Stellantis l’auto italiana sarebbe scomparsa da tempo

Roma, 19 mar. (askanews) – “Se non ci fosse Stellantis oggi non saremmo qui perché l’auto italiana sarebbe scomparsa da tempo come l’informatica dopo l’Olivetti e la chimica dopo la Montedison negli ultimi 20 anni”. Così il presidente di Stellantis, John Elkann, nel corso di un’audizione informale nelle commissioni riunite Attività produttive di Camera e Senato.”Il mercato domestico è calato del 30% mentre l’occupazione si è ridotta di circa il 20%. Questo significa che l’azienda ha difeso la produzione e l’occupazione degli stabilimenti del Paese grazie all’export dei marchi italiani, oltre alle Jeep prodotte in Basilicata, alle Dodge in Campania, ai van Citroen, Opel e Peugeot in Abruzzo e più recentemente alle Ds a Melfi”.