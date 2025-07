Greta Thunberg partecipa alla protesta pro-palestina in Albania

Tirana, 24 lug. (askanews) – Greta Thunberg, attivista mondiale per l’ambiente e i diritti umani, ha partecipato a una protesta contro la guerra a Gaza, insieme a centinaia di manifestanti, nella capitale albanese Tirana. La protesta di Thunberg fa parte di un tour nei Balcani in solidarietà con i palestinesi. “Dobbiamo continuare a inondare le strade di tutto il mondo, continuare a boicottare, organizzare e mobilitarci in diverse organizzazioni, lottando per una Palestina libera. Perché ogni vita che può essere salvata vale la pena. Ogni quartiere che può essere salvato dai bombardamenti, e ogni bambino il cui futuro può essere salvato vale la pena di lottare. Grazie” ha detto l’attivista.