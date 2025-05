I Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi vincono Pechino Express

Milano, 9 mag. (askanews) – Medagliati di nome e di fatto, e anche stavolta al collo c’è una medaglia d’oro: Jury Chechi e Antonio Rossi sono i vincitori di questa edizione di Pechino Express.Dopo oltre 6000 chilometri attraverso 3 Paesi straordinari, Filippine, Thailandia e Nepal, le due leggende dello sport italiano (e mondiale) hanno trionfato al Tappeto Rosso nello spettacolare Tempio di Uma Maheshwor, battendo nella finalissima la coppia dei Complici formata da Dolcenera e Gigi Campanile; terzi classificati, e quindi eliminati a metà dell’ultima puntata – in onda fino a pochi minuti fa in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW – gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese.Jury e Antonio sono stati incoronati nel corso di una suggestiva ed emozionante proclamazione organizzata dal conduttore dello show Sky Original, prodotto da Banijay Italia, Costantino della Gherardesca, che ha guidato i viaggiatori di questa stagione insieme all’inviato speciale Fru.L’ultima tappa dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha segnato il miglior risultato di sempre per una finale da quando lo show è su Sky: una Total Audience di 568mila spettatori con il 2,7% di share (in tv 906mila contatti e il 60% di permanenza), in crescita del +2% rispetto alla finale dell’anno scorso e del +36% rispetto al precedente episodio.Con questi dati, la stagione di Pechino Express-Fino al tetto del mondo si chiude con una media in Total Audience di 488mila spettatori.Sui sette giorni, l’episodio della scorsa settimana ha raggiunto Total Audience cumulata di 1.128.000 spettatori.Sui social Pechino Express è stato lo show più discusso in assoluto nella giornata di ieri, con 208mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e oltre 245mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, rispettivamente +29% e +11% rispetto alla finalissima della scorsa edizione (fonti: Talkwalker, Trends24.in).