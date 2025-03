Incendio vicino aeroporto di Heathrow, scalo chiuso tutto il giorno

Londra, 21 mar. (askanews) -Un incendio ad una stazione elettrica che serve l’aeroporto londinese di Heathrow ha mandato in tilt lo scalo che resterà chiuso per tutto il giorno, causando disagi al traffico aereo in tutto il mondo.Heathrow Airport ha esortato i viaggiatori a “evitare in ogni caso di recarsi in aeroporto prima della riapertura”.L’aeroporto di Heathrow è uno dei più grandi hub europei e mondiali del trasporto aereo, scalo di imbarco, sbarco e transito di oltre 220mila passeggeri al giorno. Serve una novantina di compagnie per 180 destinazioni mondiali.Si stima che la chiusura di Heathrow interessi oltre 1.300 voli in uscita e in entrata, secondo Flightradar24. Dopo la chiusura è stata annunciata venerdì mattina presto, 120 aerei che erano stati programmati per arrivare a Heathrow erano in aria.Alcuni sono stati deviati ad aeroporti alternativi, tra cui l’aeroporto di Londra Gatwick, l’aeroporto Schiphol di Amsterdam e l’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, ha detto Flightradar24. Altri hanno iniziato a tornare all’aeroporto d’origine.