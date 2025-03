La Procura chiede 18 mesi con la condizionale per Gerard Depardieu

Parigi, 27 mar. (askanews) – La Procura di Parigi ha chiesto una pena di 18 mesi con la condizionale per Gérard Depardieu. L’attore francese è accusatodi aver aggredito sessualmente due donne durante le riprese del film “Les Volets verts” (Le persiane verdi) nel 2021; è apparso affaticato in tribunale dopo tre giorni di udienze.Il pubblico ministero ha chiesto per lui anche il pagamento di una multa di 20.000 euro, oltre al risarcimento delle parti civili; che si sottoponga a un trattamento psicologico obbligatorio e che venga inserito nella lista degli autori di reati sessuali. “Ci sono vittime che confermano le loro dichiarazioni – ha detto – qualcuno che cambia la sua versione, riferendosi a Depardieu, e tre testimoni oculari. Ciò costituisce innegabilmente un’aggressione sessuale”.A portarlo in tribunale, due assistenti che sul set, secondo il procuratore, erano “donne in una situazione di inferiorità sociale” rispetto allo status di “celebrità” del divo. Depardieu si è difeso dalle accuse, ammettendo di aver pronunciato alcune oscenità ma senza intento sessuale.”È soddisfatto di aver potuto dare le sue spiegazioni e soprattutto che siano state prese in considerazione. D’altra parte, è esausto, è estenuante. Tutti sono abbastanza provati… Si consuma molta energia in questo tipo di processi”, ha detto il legale dell’attore Jérémie Assous.”Ora si dice che le donne che denunciano aggressioni sessuali hanno ‘problemi psichiatrici’. Abbiamo davvero raggiunto l’apice delle argomentazioni misogine” ha detto l’avvocata di una delle accusatrici.