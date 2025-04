L’Ungheria cambia la Costituzione: “Esistono solo maschi e femmine”

Budapest, 14 apr. (askanews) – Il Parlamento ungherese ha approvato una serie di modifiche costituzionali che colpiscono la comunità lgbtq e le persone con doppia cittadinanza: l’emendamento proclama che le persone possono essere solo maschi o femmine e riecheggia iniziative simili del presidente statunitense Donald Trump, alleato di Orbàn.Il voto, 140 favorevoli e 21 contrari, è passato fra le proteste dell’opposizione e di una parte del Paese sceso in piazza nei giorni scorsi, mentre alcuni manifestanti hanno bloccato prima del voto temporaneamente l’ingresso del Parlamento, poi sono stati portati via dalla polizia.Dentro l’aula, proteste anche dal movimento di opposizione Momentum. La decisione sancisce una nuova stretta da parte del governo in Ungheria, una democrazia autoproclamata “illiberale” dallo stesso presidente Viktor Orban e prevede anche la revoca “temporanea” della cittadinanza ad alcuni cittadini con doppia o multipla cittadinanza, il che potrebbe colpire il miliardario ungherese-americano George Soros, vittima di molte teorie cospirazioniste populiste.