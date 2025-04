Madrid senza elettricità per il blackout: file davanti alle banche e telefoni nel caos

Madrid, 28 apr. (askanews) – A Madrid file davanti alle banche per prelevare contanti, mentre la gente cerca di inviare messaggi telefonici con la rete che funziona a singhiozzo dopo un blackout che ha colpito a partire dalle 12:32 gran parte della Spagna e del Portogallo, con disagi anche in alcune regioni della Francia. Il gestore Red Electrica de Espana ha annunciato che ci vorranno fra le 6 e le 10 ore per tornare alla normalità e che sta indagando le cause, ancora non precisate, del “apagòn” generalizzato. In alcune zone del nord e del sud del paese la tensione comincia a ripartire, ma nella maggior parte delle grandi città, fra cui la capitale Madrid, si può fare affidamento solo sui generatori di emergenza, con enormi disagi soprattutto nei trasporti e nelle comunicazioni. Squadre dell’operatore francese della rete elettrica ad alta tensione RTE sono state mobilitate per assistere le controparti spagnole nel ripristino dell’energia elettrica e per il momento hanno ripristinato circa 700 Mw di consumo attraverso la Francia.