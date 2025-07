Morto Malcolm-Jamal Warner, il Theo de “I Robinson”: aveva 54 anni

Roma, 22 lug. (askanews) – È morto l’attore americano Malcolm-Jamal Warner, famoso per il suo ruolo di Theo, uno dei figli della famiglia Robinson, celebre serie tv degli anni ’80-’90. Il 54enne è annegato accidentalmente in Costa Rica, ha annunciato la polizia.L’attore è deceduto “per asfissia” dopo essere annegato sulla spiaggia di Coles de Cahuita (Sud-Est), secondo un rapporto degli agenti costaricani. Una corrente lo avrebbe apparentemente spinto al largo mentre stava nuotando. È stato soccorso dai presenti sulla spiaggia, ma la Croce Rossa ha poi constatato che era “privo di segni vitali” si legge nel rapporto. Secondo la stampa americana, Malcolm-Jamal Warner era lì in vacanza con la famiglia.I Robinson, la sitcom creata da Bill Cosby su una simpatica famiglia afroamericana, ha divertito generazioni. Cosby, 88 anni, si è detto devastato dalla notizia e ha dichiarato attraverso il suo portavoce che la sua morte “gli ha ricordato la stessa chiamata che ha ricevuto quando è morto suo figlio”, tragicamente scomparso a 27 anni, ucciso durante un tentativo di rapina. Oltre alla carriera da attore, era apparso anche nella serie “Sons of Anarchy”, Malcolm-Jamal Warner era anche musicista.