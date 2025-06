Pablo Trincia: era necessario raccontare la storia di Denis Bergamini

Roma, 24 giu. (askanews) – Uno dei casi più controversi di cronaca italiana rimasto insoluto per oltre 30 anni viene ora approfondito in tv nella docuserie Sky Original “Il cono d’ombra. La storia di Denis Bergamini – La serie” in onda il 27 e 28 giugno su Sky (Sky TG24, Sky Crime, Sky Documentaries, Sky Sport) e in streaming su NOW.Il 18 novembre del 1989 il calciatore 27enne del Cosenza Calcio venne trovato morto sull’asfalto della Statale Jonica 106. Un suicidio si disse inizialmente, come ha sempre sostenuto la fidanzata di Bergamini, Isabella Internò, secondo cui si era lanciato sotto un camion. Una morte che convinse pochi, lasciando molti dubbi: un caso riaperto dopo anni, fino ad arrivare all’accusa per la donna di omicidio volontario in concorso con ignoti.Una storia complessa, che Pablo Trincia ha voluto indagare e raccontare prima in un podcast e ora nella serie diretta da Paolo Negro.”Questa storia per tanti anni ha aspettato, ha atteso che fosse fatta un’inchiesta vera, che poi finalmente è stata fatta dopo molti anni; però mi ha affascinato molto proprio l’idea di raccontare questa morte che inizialmente viene presa come un suicidio e viene trattata superficialmente, poi però andando avanti con le indagini viene fuori qualcos’altro e quindi l’ho trovato molto affascinante e necessario da raccontare”.La serie ricostruisce i passaggi, il processo, le indagini, scava tra testimonianze, bugie e verità e attraverso i ricordi delle persone a lui vicine, racconta anche il giovane Denis Bergamini, una storia in cerca di giustizia.Tanto il materiale che Pablo Trincia ha potuto vagliare e studiare per raccontarla. “Io non ero molto convinto all’inizio perché era un caso molto lontano nel tempo e quindi temevo ci fossero dei problemi di mancanza di materiale, in realtà poi con un paio di telefonate ho scoperto che non era così a quel punto ci siamo proprio tuffati con il team dentro questa storia”.”Prima di scegliere cosa mostrare devi studiare, devi leggere tutto, guardare tutto, ascoltare tutto e quello che ti sembra più pertinente è ovviamente poi quello che entra nel montaggio – ha detto ancora Trincia – per esempio negli audio del primo processo del 1991 quello per omicidio colposo c’era la deposizione della ex fidanzata di Dennis Bergamini, Isabella Internò, ed era interessante ascoltarla perché proprio sentivi lì ovviamente le differenze rispetto alle sue parole in aula e rispetto a quello che aveva dichiarato nelle sit (Sommarie Informazioni Testimoniali” ), per cui ecco già lì quella è una cosa che non puoi non mettere”.