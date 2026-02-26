Abbonati
26/02/2026
18:27
referendum sulla giustizia legge elettorale Guerra in Ucraina gaza
Redazione

Sanremo, Carlo Conti: referendum? Non so se voterò

Sanremo, 26 feb. (askanews) – “Non sono cose che mi riguardano. Non so se voterò. Quando eleggo delle persone, le eleggo per essere mie rappresentanti, sanno fare il loro lavoro, mi fido di loro e lo devono fare loro”. Così il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, Carlo Conti, in conferenza stampa, ha risposto ad una domanda sul prossimo referendum sulla giustizia.”Mi piace questa democrazia – ha aggiunto – mi piace che le persone che noi eleggiamo siano competenti e portino avanti le nostre indicazioni”.

