Sanremo, Conti: La Russa? Non posso forzare Pucci a venire

Sanremo, 24 feb. (askanews) – “Nei giorni scorsi ci siamo sentiti con Andrea Pucci, ma non ha intenzione di fare niente, gli avevo chiesto di fare un videomessaggio scherzoso, ma non se la sente. Io non posso obbligare una persona a fare qualcosa contro la sua volontà”. Così Carlo Conti, tornando sulla questione del comico Pucci, all’indomani di un nuovo intervento del presidente del Senato Ignazio La Russa sull’argomento. “Rispetto la seconda carica dello Stato”, ha sottolineato il conduttore.”Credo che Andrea nei prossimi mesi avrà tutto il tempo per dimostrare il suo valore, la sua forza, per continuare a riempire i teatri, a fare trasmissioni televisive, a far divertire la gente e regalare momenti di divertimento”, ha aggiunto Carlo Conti.