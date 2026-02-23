Sanremo, Conti: Meloni al Festival? Se vuole venire compra biglietto

Sanremo, 23 feb. (askanews) – Giorgia Meloni “non credo che debba venire al Festival, poi è una cittadina libera, se compra il biglietto può venire”, “non decido io chi può venire a vedere il Festival”: Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, risponde così a chi gli chiede di una partecipazione della premier al Festival di Sanremo.”Io vi ricordo che qualcuno aveva detto quando c’era Renzi che ero renziano, ora divento meloniano, domano cinquestelliano – dice nella prima conferenza stampa del Festival – sono un uomo libero e ci tengo a questo, a essere indipendente il più possibile nel mio lavoro, che poi è essere il giullare in televisione”