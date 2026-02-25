Sanremo, J-Ax “politico”: governo non conta… decidono Usa e finanza

Sanremo, 25 feb. (askanews) – “Anche noi stiamo disfando (sic) la sanità pubblica e la stiamo privatizzando, ma non siamo ancora al punto degli americani. Anche noi stiamo giustificando il capolarato di grandi multinazionali che fanno lavorare la gente con dei turni assurdi, con dei sottopagati, però non l’abbiamo ancora fatto in maniera così veloce come gli altri, quindi il nostro immobilismo senza merito in un certo senso ci sta premiando”.Così J-Ax, parlando a margine della conferenza stampa a Sanremo, in cui ha risposto, avendo una compagna americana, a domande sull’America di Trump, di cui, ha detto, “penso male”. E parlando anche di attualità italiana, ha aggiunto:”Il nostro essere è sempre come un piede in due scarpe…, non mi fate parlare del governo…, dico almeno se volete essere la destra fare la destra veramente…, perché in realtà dobbiamo sempre cercare il cerchiobottismo, il neutralismo, far pareggiare gli equilibri, la politica non comanda nulla, amministra, quindi devono amministrare e chi sta al di sopra di loro, cioè la finanza, gli dice cosa fare qui e negli Stati Uniti; a noi ce lo dice il presidente degli Stati Uniti cosa dobbiamo fare e poi ce lo dice la finanza, quindi quando realizzi tutte queste cose, ‘dì qualcosa di positivo sulla Meloni’ non conta più nulla. A noi ci lasciano fare una guerra orizzontale quando l’unica guerra che dovrebbe essere combattuta oggi è verso l’alto, verso quel 0,1% che detiene tutto il potere e tutte le ricchezze del mondo, ci distraggono facendoci litigare fra di noi e a questo serve la politica, a distrarci in modo che non ci accorgiamo che al di sopra di loro c’è chi veramente controlla tutto”.