Spagna, salgono a 3 i morti per gli incendi. Roghi in Leòn e Galizia

Villamontàn De La Valduerna, 14 ago. (askanews) – In Spagna un uomo è morto mentre cercava di spegnere un incendio boschivo nella regione di Castiglia e Leòn, nel Nord-ovest, portando così a tre il bilancio delle vittime degli incendi di questa estate nel Paese. Lo ha annunciato il presidente della Giunta Regionale di Castiglia e Leòn, Fernando Manueco. La vittima era un volontario di 36 anni che stava utilizzando attrezzature di sua proprietà per combattere le fiamme.Gli incendi da giorni stanno mettendo in ginocchio la Spagna, ne sono stati registrati circa 200, colpita duramente anche la Galizia e l’Andalusia, ma si registrano focolai un po’ ovunque. A causa delle alte temperature, del vento e della siccità la lotta contro i roghi è molto difficile e si lotta contro il tempo per preservare la vegetazione.