TG Poste, a Milano entra nel vivo sperimentazione cargo e-bike

Roma, 16 giu. (askanews) – Poste Italiane mantiene il suo impegno nella mobilità sostenibile e dà il via alla sperimentazione a Milano di un nuovo mezzo elettrico, la cargo e-bike: un triciclo leggero a pedalata assistita realizzato per garantire più sicure in contesti urbani consegne e a zero emissioni.Il progetto di recapito sostenibile, presentato durante il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MoST) e finanziato coi fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è entrato nel vivo: prima con la fase di sperimentazione dei prototipi in Puglia, poi a Viareggio e ora a Milano. Nel capoluogo lombardo le cargo e-bike vengono utilizzate quotidianamente dai portalettere dello storico quartiere dei Navigli.L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di rinnovo della flotta green di Poste Italiane, che conta 30 mila veicoli a basse emissioni di cui oltre 6.200 elettrici. La cargo e-bike è contraddistinta da un design moderno, 100 chilometri di autonomia anche a pieno carico, un innovativo sistema di frenata rigenerativa e un pannello fotovoltaico a supporto dell’efficienza energetica. Il servizio del TG Poste.