Turchia, non si fermano le proteste contro l’arresto di Imamoglu

Milano, 25 mar. (askanews) – Migliaia di persone continuano a manifestare in strada per denunciare l’arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, principale rivale del presidente Recep Tayyip Erdogan. La polizia turca ha fermato altri 43 manifestanti nella notte nel centro di Istanbul. Mercoledì scorso Imamoglu – considerato il principale rivale del presidente di Erdogan nella corsa presidenziale del 2028 – è stato fermato con l’accusa di avere legami con un’organizzazione coinvolta in corruzione, concussione e sostegno al terrorismo. Tuttavia, la richiesta della procura di convalidarne l’arresto nell’ambito dell’inchiesta per terrorismo è stata respinta.