Wes Anderson: dazi 100% sui film? Forse Trump si prende tutti i soldi

Cannes (Francia), 19 mag. (askanews) – “Dazi al 100%, non ho mai sentito prima di dazi al 100%. Non sono un esperto nel campo economico, ma ho l’impressione che significhi che prenderà tutti i soldi. E poi a noi cosa resta? È complicato per me. Mi chiedo anche se questo significhi che bloccherà il film alla dogana, per esempio. Ma non credo che li spediamo in quel modo… Quindi non lo so, non ne sono sicuro. Voglio conoscere i dettagli”: risponde con ironia il regista Wes Anderson in conferenza stampa a Cannes – dove presenta il suo ultimo film “The Phoenician Scheme” con un cast di star, tra cui Benicio del Toro, Benedict Cumberbatch, Bill Murray e Mia Threapleton – a una domanda sull’idea del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di imporre dazi del 100% sui film prodotti all’estero.