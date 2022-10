Assalto a un furgone portavalori sulla A14 tra Cerignola e Canosa: i banditi danno fuoco a due camion e bloccano l’autostrada. Panico tra gli automobilisti

Terrore in autostrada e fiamme: assalto a un furgone portavolori sulla A14 tra Cerignola e Canosa. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia stradale e i vigili del fuoco.

Assalto a un furgone portavalori sulla A14 tra Cerignola e Canosa: i banditi danno fuoco a due camion e bloccano l’autostrada

Ha del surreale la scena alla quale hanno assistito gli automobilisti che stavano viaggiando in autostrada lungo il tra Cerignola e Canosa intorno alle ore 07:30 di giovedì 27 ottobre. Sulla base delle prime ricostruzioni diffuse, pare che un comando composto da almeno quattro banditi abbia tentato di fermare un furgone portavalori che viaggiava verso sud, da Cerignola a Canosa. In questo frangente, è stato dato fuoco al furgone e anche a un altro mezzo sulla carreggiata opposta che va in direzione nord. Il furto, tuttavia, non ha avuto successo.

Sul luogo, si sono prontamente recati gli agenti della Polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio e bonificare il tratto interessato. Sull’autostrada A14 Bologna Taranto, le autorità hanno chiuso temporaneamente il tratto compreso tra il bivio con la A16 Napoli-Canosa e Canosa in entrambe le direzioni. Allo stesso modo, è stato chiuso anche il tratto tra Cerignola ovest sull’autostrada A16 Napoli-Canosa e il bivio con la A14 Bologna-Taranto verso Canosa.

Panico tra gli automobilisti: strade chiuse e percorsi alternativi

Sul luogo dell’assalto al furgone portavalori sulla A14, erano presenti anche i soccorsi meccanici e il personale della Direzione di tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

Per quanto riguarda gli automobilisti, che hanno vissuto momenti di puro panico in autostrada, i mezzi che viaggiano sulla A14 da Pescara verso Bari sono stati reindirizzati verso l’uscita di Cerignola ovest sulla A16 e hanno potuto proseguire il viaggio percorrendo la SS16 Adriatica e la SP231 Andriese-Coratina e la SS16 Adriatica per poi rientrare in A14 a Cerignola est.

I mezzi diretti dalla A16 verso la A14, invece, sono usciti a Cerignola ovest e hanno percorso la viabilità ordinaria per poi rientrare in A14 a Canosa. Percorso inverso, infine, per tutti gli automobilisti che da Bari viaggiano verso la A16.