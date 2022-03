Assegno unico universale 2022: a chi spetta, come richiederlo e quando viene pagato? Importo e requisiti

Assegno unico universale 2022: a chi spetta, come richiederlo e quando viene pagato? Tutti i dettagli sull’importo del bonus e sui requisiti da avere per ottenerlo.

A partire dal 1° gennaio 2022, gli italiani hanno la possibilità di chiedere all’Inps il nuovo assegno unico e universale per i figli a carico. A questo proposito, infatti, l’Inps ha scritto sui suoi canali social il seguente messaggio: “È online la domanda per richiedere l’Assegno Unico universale che sarà erogato a partire da marzo 2022. Vi ricordiamo che la domanda può essere effettuata entro febbraio per riceverlo da marzo ed entro giugno per maturare il diritto da marzo”.

Il bonus si configura come un sostegno economico destinato alle famiglie e associato a ogni figlio a carico fino al compimento di 21 anni e senza alcun limite di età in caso di figli con disabilità.

Importo del bonus e influenza dell’ISEE

L’importo dell’assegno unico universale 2022 varia a seconda della condizione economica del nucleo familiare che richiede di poter usufruire del bonus. Pertanto, viene calcolato sulla base dell’ISEE presentato dai richiedenti. Il documento deve essere presentato al momento della domanda e deve essere valido ai fini dell’approvazione del bonus.

Inoltre, è fondamentale che le famiglie che desiderano accedere all’assegno abbiano figli che rispettino come età e come numero nelle norme che regolano all’iniziativa.

Nello specifico, il bonus può avere un importo massimo di 175 euro per ciascun figlio minore per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro e un importo minimo di 50 euro per ciascun figlio minore con ISEE paro o superiore a 40.000 euro oppure in assenza di ISEE.

Gli importi possono essere superiori in caso di nuclei familiari numerosi, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, madri di età inferiore ai 21 anni oppure figli affetti da disabilità.

Requisiti per richiedere l’assegno unico universale 2022

La domanda per l’assegno unico e universale è annuale e prevede l’erogazione di mensilità comprese tra il mese di marzo dell’anno in cui si presenta la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo.

Per quanto riguarda i requisiti, possono presentare domanda tutti i lavoratori indipendenti sia pubblici che privati, i pensionati, i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli inoccupati, ecc. che abbiamo i requisiti di cittadinanza residenza e soggiorno e che siano in possesso della responsabilità genitoriale.

Le famiglie possono presentare domanda attraverso il sito dell’Inps oppure chiamando il contact center o, ancora, rivolgendosi ai patronati.

Ai cittadini in possesso di reddito di cittadinanza, il bonus viene versato dall’Inps senza la necessità di presentare domanda.