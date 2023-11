Assenteismo da record, per 5 anni non si presenta al lavoro grazie a certificati medici fasulli: arrestato un collaboratore scolastico

A Lodi un collaboratore scolastico è stato arrestato per essersi assentato per 5 anni dal lavoro grazie a certificazioni mediche fasulle.

Per cinque anni è stato ininterrottamente assente dal lavoro. Almeno dal 2018. Grazie alle certificazioni mediche, un collaboratore scolastico di Lodi si è assentato dal lavoro per tutti questi anni. Alla fine, però, si è scoperto che quei certificati erano fasulli: l’uomo, quindi, ha continuato a ricevere la sua retribuzione pur non avendo mai lavorato in questo periodo e senza avere una vera motivazione medica che lo giustificasse.

La Guardia di finanza ha arrestato a Lodi un collaboratore scolastico che ha percepito, secondo i calcoli, 108mila euro indebitamente per il periodo oggetto di investigazioni per l’assenteismo da record.

L’uomo non si è quindi presentato al lavoro per almeno cinque anni grazie a certificati medici fasulli. È stato denunciato per i reati di falso in atto pubblico commesso dal privato, false attestazioni e certificazioni che giustificano l’assenza del pubblico dipendente dal servizio e truffa aggravata ai danni di un ente pubblico.

Nei confronti dell’uomo erano già state svolte, in passato, altre indagini per l’indebita percezione di assegni di invalidità civile. In quel caso, le indagini avevano portato – eravamo nel 2022 – a un sequestro preventivo disposto dall’autorità giudiziaria.