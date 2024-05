Attentato a Fico, il primo ministro slovacco è tra la vita e la morte

Il primo ministro slovacco Robert Fico, ferito oggi in una sparatoria davanti alla Casa della Cultura, a Handlova vicino Bratislava, dove si riuniva il governo, è stato sottoposto nel pomeriggio a un delicato intervento chirurgico ed è in gravi condizioni. Arrestato chi ha esploso i colpi, si tratta, secondo il media slovacco Marzika, del 71enne Juraj Cintula, scrittore di sinistra, fondatore di un club letterario e autore di numerose raccolte.

Secondo alcuni testimoni, Fico si era avvicinato alle persone che lo salutavano e poi sono stati sparati diversi colpi

Secondo i testimoni presenti sul posto, Fico si era avvicinato alle persone che lo salutavano e poi sono stati sparati diversi colpi. Il primo ministro slovacco è caduto a terra, ferito all’addome e le sue condizioni sono subito sembrate gravi. Secondo le prime informazioni sono stati sparati tre-quattro colpi, alcuni dei quali hanno raggiunto direttamente il primo ministro slovacco.

Fermato l’aggressore, è un noto scrittore di 71 anni

Un responsabile del partito Smer del premier slovacco ha confermato al Guardian che il primo ministro è stato colpito all’addome ed è ora sottoposto ad un intervento chirurgico. Fico, ha riferito il governo slovacco, “è tra la vita e la morte”, riferisce il governo slovacco. E’ stato “trasportato in elicottero a Banska Bystrica tra la vita e la morte”, ha riferito il governo in una nota, definendo l’attacco un “tentativo di omicidio”.

“Sono allarmato nell’apprendere notizie di un attacco al primo ministro slovacco Robert Fico. Jill e io preghiamo per una rapida guarigione e i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e al popolo slovacco. Condanniamo questo orribile atto di violenza. La nostra ambasciata è in stretto contatto con il governo della Slovacchia ed è pronta ad assistere” ha scritto in una nota della Casa Bianca, Joe Biden.

Putin: “Un odioso crimine senza alcuna giustificazione”

“Un odioso crimine senza alcuna giustificazione”, ha detto, invece, il presidente russo Vladimir Putin. In una lettera alla presidente slovacca Zuzana Caputova, Putin ha definito Fico “coraggioso e determinato nelle sue opinioni”, augurandogli una pronta guarigione.